Wie entstehen Allergien?

Manche Menschen reagieren auf bestimmte Dinge allergisch. Warum? Das möchte die zehn Jahre alte Ava aus Mannheim wissen.

Wir alle besitzen eine Superkraft. Die könnt ihr zwar nicht sehen, aber ihr tragt sie trotzdem immer mit euch. Sie sorgt meist erfolgreich dafür, dass es euch gut geht. Sie schützt euch vor Eindringlingen. Denn ständig versuchen Krankheitserreger in euren Körper zu gelangen. Doch eure Superkraft weiß, wie das verhindert werden kann. Die Rede ist vom Immunsystem.

Doch wie das mit einer Superkraft so ist: Sie ist nicht perfekt. Manchmal funktioniert sie nicht. Oder sie funktioniert zu gut. So ist das auch bei einer Allergie: Denn dann reagiert unser Immunsystem auf Stoffe, die uns eigentlich nichts anhaben können, die harmlos sind. Das können Pflanzenpollen sein, Hausstaub oder Tierhaare. Das Immunsystem aber stuft sie als gefährlich ein – und tut dann das, was es so gut kann: Es reagiert auf die angebliche Bedrohung mit einer Abwehrreaktion. Also zum Beispiel mit Niesanfällen oder einem juckenden Hautausschlag.

Warum ein Mensch eine Allergie entwickelt, weiß man bis heute nicht ganz genau. Forscher glauben, dass Lebensgewohnheiten genauso eine Rolle spielen wie Gene. Eine Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man mehrfach mit einem Stoff in Berührung gekommen ist und der Körper darauf sensibel reagiert. Er merkt sich dann den Stoff – und reagiert irgendwann allergisch. Wer jetzt denkt, einfach ganz oft die Hände zu waschen, um so die Entstehung einer Allergie zu vermeiden, liegt falsch. Im Gegenteil: Auch zu viel Hygiene kann laut Forschern zu einer Allergie führen. Denn ohne Angreifer kommt unsere Superkraft aus dem Training. ble

