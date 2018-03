Wie funktioniert ein Telefon?

Anzeige

Das Telefon hat sich seitdem immer weiterentwickelt. Ganz am Anfang konnte man zum Beispiel gar nicht selbst eine Nummer wählen. Man musste immer erst einer Vermittlung am anderen Ende der Leitung sagen, mit wem man verbunden werden möchte. Und heute kann man mit Smartphones sogar im Internet surfen.

Doch welche Technik steckt nun dahinter? Das Wichtigste ist der Schall: Was ein Mensch in den Apparat hineinspricht, wird in elektrische Signale umgewandelt und kommt beim Empfänger wieder als Schall an. Diese Signale müssen aber noch verstärkt werden, also mittels Strom. Zugleich gibt es eine sogenannte Rückhördämpfung: Die verhindert, dass man sich im Telefonhörer selbst hört. Bei einer Kommunikation über ein Telefonnetz braucht es eine Rufnummer, eine Rufspannung – und natürlich einen Klingelton. ble

