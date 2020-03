Wie funktioniert Lernen?

Unser Gehirn lernt auf die immer gleiche Art und Weise – egal ob wir eine Handarbeit machen, eine neue Sprache lernen oder ein neues Lied singen.

Das Tolle am Lernen ist, dass Hirnforscher entdeckt haben, dass Üben das Allerwichtigste ist. Wer also genug übt, kann auch in allen Bereichen sehr gut werden. So, wie man mit einem einfachen Puzzle mit 24 großen Teilen beginnt, nach einer Weile mit 49 und schon bald auch mit mehr als 100 Teilen schnell puzzeln kann, weil man auf den ersten Blick bereits Farben und Formen und die Vorlage erkennt.

Zum Lernen muss aber auch die Umgebung stimmen. Wer ständig von Lärm, Geschwistern oder dem Fernseher abgelenkt wird, kann sich nicht richtig konzentrieren. Und ganz wichtig: Wir alle brauchen Pausen. Schon ein bisschen frische Luft und ein kleiner Spaziergang können für einen klaren Kopf sorgen.

Das Lernen führt dazu, dass im Gehirn neue und gestärkte Verbindungen von Nervenzellen geformt werden. So wird das Gelernte verfestigt und man kann sich an Vokabeln oder auch an die richtige Schwimmtechnik erinnern, die man gelernt hat.

Das passiert vor allem im Schlaf: In der ersten Hälfte des Schlafs erholen wir uns vor allem körperlich. In der zweiten Hälfte der Nacht, wenn wir träumen, verfestigt sich Gelerntes. Deshalb geht es ohne ausreichenden und guten Schlaf beim Lernen nicht voran. red/ble

