Wie groß ist das Universum wirklich?

Emilia besucht die vierte Klasse in Mannheim und möchte wissen: Wie groß ist das Universum?

Unfassbar groß! Das Weltall, ein deutsches Wort für das lateinische „Universum“, ist alles, was wir fühlen, wahrnehmen, messen oder anfassen können. Dazu zählen Lebewesen, Planeten, Sterne, Galaxien, Licht und sogar die Zeit. Vor der Geburt des Weltraums – dem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren – gab es weder Zeit noch Raum oder Materie.

Niemand kennt die genaue Größe des Universums. Was wir aber wissen ist, dass das Weltall ausgefüllt ist mit Milliarden von Galaxien, die ihrerseits Milliarden Sterne umfassen. Auch die Milchstraße, in der sich das Sonnensystem mit der Erde befindet, ist eine Galaxie – ein riesiges Sternenmeer. Galaxien und Sterne machen jedoch nur fünf Prozent des Universums aus. Der Rest ist uns nicht bekannt. Allein der von der Erde aus sichtbare Teil des Universums hat einen minimalen Durchmesser von 78 Milliarden Lichtjahren. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die ein Lichtstrahl in einem Jahr zurückliegt. Das sind etwa neun Trillionen Kilometer. Forscher schätzen, dass die Grenze zum restlichen Universum, das wir eben nicht sehen können, in alle Richtungen von uns eine Entfernung von 46 Milliarden Lichtjahren hat.

Ein Beispiel von der Europäische Weltraumorganisation ESA veranschaulicht es: „Ein Kampfflugzeug bräuchte mehr als eine Million Jahre, um den der Sonne nächsten Stern zu erreichen. Selbst mit Lichtgeschwindigkeit, das sind 300 000 Kilometer pro Sekunde, würde es 100 000 Jahre dauern, nur unsere Milchstraßengalaxie zu durchqueren.“

Aber das sind alles Zahlspielereien: Laut Forschern ist es unwahrscheinlich, dass das Universum genau an der Stelle zu Ende ist, bis zu der wir gucken können. Danach geht es weiter. Wie weit, weiß nur niemand.

