Wie ist die Sonne entstanden?

Naz Özkan, 9 Jahre alt, aus der 4. Klasse der Rheinauschule möchte gerne wissen, wie die Sonne entstanden ist.

Unsere Sonne ist etwa 4,7 Milliarden Jahre alt. Das klingt so, als wäre sie das älteste Ding auf der Welt, oder? Ist sie aber nicht. Denn sie ist erst acht Milliarden Jahre nach dem Urknall, also dem Beginn des Universums, entstanden. Und zwar durch ganz viele Explosionen.

Dieser hell leuchtende Ball, den wir täglich am Himmel sehen, ist eigentlich nichts anderes als ein Stern. Im Vergleich zu all den anderen Sternen, die wir immer nachts sehen, wirkt sie sehr groß – wir sehen aber nicht alles, was es im Weltraum gibt. Im Vergleich zu anderen ist die Sonne nur ein mittelgroßer Stern.