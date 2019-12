Wie kommen die Minen in die Buntstifte?

Sarah, 9 Jahre, aus Mannheim möchte wissen: Wie werden Holz-Buntstifte hergestellt?

Sie gehören in jedes Schulmäppchen, machen Spaß, sind vielseitig einsetzbar und verwandeln Bilder in farbenfrohe Kunstwerke: Holzbuntstifte. Aber wie kommen die bunten Minen eigentlich in den Stift?

Wer genau den Buntstift aus Holz erfunden hat, ist übrigens gar nicht so genau bekannt. Anfang des 19. Jahrhunderts, also um 1800 herum, werden Buntstifte erstmals erwähnt. Der Nürnberger Unternehmer Johann Sebastian Staedtler gilt als Erfinder des Farbstiftes mit einer Ölkreide-Mine (1835).

Heutzutage bestehen Farbminen in der Regel aus einem Gemisch aus den jeweiligen Farbpigmenten, Bindemitteln, Füllstoffen und Gleitmitteln, zum Beispiel verschiedenen Fetten. Das Gemisch wird zu einem großen Block zusammengepresst, aus dem eine weitere Presse die einzelnen Minen herausdrückt.

Noch ist das Material aber elastisch, biegsam und leicht zerbrechlich – zum Malen also absolut ungeeignet. Damit die Minen hart werden, müssen sie erhitzt werden – das geschieht über acht Stunden lang bei 60 bis 120 Grad Celsius.

Nachdem die Minen erhitzt und damit stabilisiert worden sind, werden sie von Maschinen in Holzplatten gelegt. Die Platten wurden davor so ausgefräst, dass die Minen auf Länge und Breite genau in eine Schiene passen. Eine zweite Holzplatte wird auf die Platte geleimt – die Mine liegt nun in einer Schiene, umgeben von zwei Holzplatten.

Eine Maschine schneidet die die Holzplatte nun in schmale, längliche Stäbe – die Buntstifte. Die Stifte werden nun, von einer weiteren Maschine, noch entsprechend ihrer Farbe gefärbt und angespitzt. Nun kann man mit ihnen malen, zeichnen oder schreiben. seko

