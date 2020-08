Wie kommen Schiffe sicher über das Meer?

Um über die Ozeane zu fahren und dabei keine Felsen zu rammen, haben sich die Menschen vor mehr als 2000 Jahren etwas einfallen lassen: Leuchttürme.

Wenn Schiffe nachts über das Meer fahren, kann es gefährlich werden. Ist das Wasser tief genug? Wo verläuft unser Weg? Damit Seefahrer wissen, wo sie lang fahren können, hilft ihnen das Licht von Leuchttürmen, das so genannte Leuchtfeuer. Sie dienen als Fixpunkt am Ufer als Orientierungspunkt für die Kapitäne. So können sie sicher in den Hafen steuern.

Die Türme stehen oft auf einem Hügel am Meer oder sogar im Wasser – so sind sie auch von Weitem schon deutlich zu sehen.

Ganz früher wurden in den Türmen Gaslichter benutzt. Also Lampen, die durch brennendes Gas Licht erzeugen. Später wurde mit Glühbirnen geleuchtet. Aber Strom aus der Steckdose gab es noch nicht. Deshalb wurde in den Türmen mit dicken Dampfmaschinen und später mit Dieselmotoren Strom erzeugt.

Modernere Techniken

Heute sind nicht mehr so viele Leuchttürme in Betrieb. Denn es gibt jetzt andere Techniken, mit der Seefahrer sicher unterwegs sind. Zum Beispiel die Navigation per Satellit, wie sie auch beim Autofahren genutzt wird.

Die Leuchttürme sind aber oft Wahrzeichen in Urlaubsorten geworden. Wenn das Wetter gut ist, hat man eine richtig tolle Aussicht. Leider dürfen viele wegen Corona gerade nicht besucht werden. mics/dpa

