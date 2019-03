Wie schnell wachsen Haare und warum fallen sie aus?

Der zehn Jahre alte Leon aus Mannheim möchte wissen, wie Haare wachsen – und warum sie ausfallen.

Manche Menschen haben lange, andere kurze und wieder andere lockige Haare. Diese können schwarz, braun, blond oder rot sein und sich auch in Anzahl, Dicke und Wachstum unterscheiden – mal eher langsam, mal etwas schneller. Für alle aber gilt: Haare wachsen ständig. Und das in Zyklen. Das bedeutet: Es ist ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt.

Ein Haar besteht aus Keratin, das ist eine hornähnliche Substanz. Die Wurzel kann man nicht sehen, sie steckt in unserer Haut. Dort wird sie mit den notwendigen Nährstoffen versorgt, damit das Haar wachsen kann.

Menschen können bis zu 150 000 Haare nur auf dem Kopf haben. Jedes wächst ungefähr 0,3 Millimeter am Tag, also einen Zentimeter im Monat und damit etwa zwölf Zentimeter im Jahr. Ihre Lebensdauer ist aber begrenzt, ein Haar wird höchstens sechs bis acht Jahre alt. Und dann fällt es auch aus – und macht so Platz, damit ein neues Haar nachkommen kann. Dieser Vorgang geschieht aber nicht bei allen Haaren gleichzeitig – sonst hätten wir ja alle paar Jahre eine Glatze. Trotzdem können uns bis zu 100 Haare am Tag ausfallen.

Mit diesem Wissen könnt ihr nun ausrechnen, wie lang euer Haar maximal werden kann: Wenn ein Haar etwa zwölf Zentimeter im Jahr wächst, aber nur etwa sechs Jahre lang, dann kann es höchstens 72 Zentimeter lang werden (6 x 12 = 72).

Trotzdem können Haare manchmal auch länger werden. Das hat dann mit den Genen eines Menschen zu tun, die dafür sorgen, dass seine Haare länger und schneller wachsen als üblich. Solche Rapunzel-Haare gibt es aber eher selten.

Fest steht aber auf jeden Fall: Kein Haar gleicht dem anderen – und das is auch gut so. ble

