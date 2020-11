Wie und was spinnen Spinnen?

20 Meter lang kann der Faden eines sogenannten Radnetzes sein. Es dient den kleinen Tieren als Wohnung und zum Beutefang.

Ein Netz der Gartenkreuzspinne – man erkennt sie am hellen Doppelkreuz auf ihrem Hinterteil – besteht aus etwa 20 Meter langem Spinnfaden. Dieses große Radnetz dient ihr sowohl zum Wohnen als auch zum Beutefang. Damit ist die die Kreuzspinne im Gegensatz zu den Jagd- und Lauerspinnen nicht auf ihre acht Augen angewiesen.

45 Minuten Bauzeit

Für ihr Netz braucht sie ungefähr 45 Minuten Bauzeit. Am Hinterleib trägt die Kreuzspinne Spinnwarzen, aus denen die Spinnflüssigkeit austritt. Der Spinnfaden wird dann an der Luft hart. Allein in Deutschland leben rund 1000 Spinnenarten, die vier verschiedene Netze bauen können. So gibt es neben den symmetrischen Radnetzen Raumnetze, die in den Ecken der Häuser hängen oder Trichternetze und Fangschläuche, die von den kleinen Tieren engmaschig zu Schläuchen gesponnen werden. Baldachinnetze spannen sich wie kleine Pavillons über Grashalme. soge

