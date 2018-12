Wie wächst ein Baum?

Wie werden aus so kleinen Samen riesige Bäume? Das möchte Lina Kester (5) aus Gorxheimertal wissen.

Wusstet ihr, dass Deutschland zu den Ländern in Europa zählt, die den meisten Wald haben? Ein Drittel der Fläche unseres Landes ist mit Wald bedeckt. Von einem Wald spricht man immer dann, wenn viele Bäume dicht an dicht stehen. Wälder gibt es nur dort, wo auch genügend Licht, Wasser und Nährstoffe vorhanden sind. Bis ein solcher Wald entstanden ist, kann es Jahrzehnte dauern – manchmal sogar Jahrhunderte.

Es gibt viele verschiedene Baumarten. Manche wachsen sehr, sehr langsam, andere schneller. Aber alle brauchen dafür Blüten. Nehmen wir zum Beispiel den Apfelbaum: Seine hellen Blüten werden von Bienen bestäubt, erst so kommen die weiblichen Fruchtblätter und die männlichen Staubblätter zueinander und es können sich Samen entwickeln. Die neuen Samen müssen aber erst noch beschützt werden, deshalb entwickelt sich darum Fruchtfleisch. Ein Apfelbaum trägt also seine Samen in jedem der vielen Äpfel, die an seinem Ast hängen. Im Wald sorgen dann Tiere und der Wind dafür, dass dieser Samen weitergetragen wird. Die Tiere fressen die Frucht, der Samen aber landet irgendwo im Boden und lässt dort wieder einen neuen Baum wachsen. Auch Nadelbäume haben Früchte, in denen Samen versteckt sind: Diese heißen allerdings Zapfen.

Bäume werden Jahr um Jahr größer und dicker. Ihr Alter erkennt man an den Baumscheiben. Jeder Ring auf der Baumscheibe steht für ein Lebensjahr.

Der dickste Baum der Welt – eine Sumpfzypresse – hat einen Stammesumfang von 58 Metern und steht in Mexiko. Den höchsten Baum der Erde findet man im kalifornischen Redwood Nationalpark. Er ist mehr als 115 Meter hoch. ble

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018