Wie wird Kleidung hergestellt?

Lina Kester (5) aus Gorxheimertal möchte wissen: Wie entsteht Kleidung?

Kleidung ist ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens: Nicht nur, dass wir sie jeden Tag am Körper tragen. Kleidung spielt auch eine große Rolle in der Wirtschaft. Unternehmen verdienen viel Geld mit ihr. Arbeitsplätze hängen an dem Geschäft.

Wenn wir eine neue Hose oder ein neues Hemd brauchen, müssen wir nur in eines der vielen Geschäfte in der Innenstadt gehen. Bis so ein Hemd aber dort auf dem Kleiderbügel hängt, hat es schon einen weiten Weg hinter sich. Denn Kleidung muss erst hergestellt werden. Und dafür braucht es Material: Es gibt verschiedene Stoffe, aus denen man Kleidung machen kann – Polyester zum Beispiel. Polyester beseht aus Fasern, die mit chemischen Verfahren hergestellt werden. Oder Baumwolle. Die wird geerntet, denn sie stammt von der gleichnamigen Pflanze. Und dann gibt es noch Fasern, die von Tieren stammen. Schafswolle etwa wird gewonnen, in dem man Schafe schert.

All diese Fasern müssen zunächst zu Stoffen aufbereitet werden. Oft werden sie auch gebleicht oder gefärbt. Dann kann man anhand von Mustern den Stoff zuschneiden und nähen. Dafür lassen sich Designer immer wieder etwas Neues einfallen. Die einzelnen Arbeitsschritte passieren meist in verschiedenen Unternehmen. Das bedeutet zum Beispiel: Die Baumwolle, die in Brasilien angebaut wird, wird in einer Näherei in Bangladesch zum fertigen Kleidungsstück, das ihr dann im Geschäft um die Ecke kaufen könnt. ble

