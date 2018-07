Wieso kann Bleistift wieder wegradiert werden?

Anzeige

Malt oder schreibt man mit einem Bleistift, dann bleiben die Striche nur an der Oberfläche haften. Diese Striche kann man dann ganz einfach wieder wegradieren, wenn man sich vermalt oder verschrieben hat – außer man drückt ganz fest mit dem Stift auf, dann kannt es schwierig werden.

Buntstifte oder sogar Stifte, die mit Tinte schreiben dringen viel tiefer in das Papier ein. Deshalb ist es schwierig, diese Striche wieder wegzubekommen. Viele Radiergummis haben eine rote und eine blaue Seite. Die rote ist für Bleistift, da sie nur oberflächlich radiert. Sie ist im Vergleich zur blauen Seite auch viel weicher, da sie nicht so fest radieren muss. Die Seite für Bleistifte besteht aus Kunststoff oder aus Gummi. Die blaue Seite ist für Tinte. Diese enthält zusätzlich zum Kautschuk oder Kunststoff noch ein Schleifmittel. Mit dem wird auch etwas von der Oberfläche des Papiers abgerubbelt, man könnte auch sagen abgeschliffen. So kann auch Farbe, die etwas tiefer in das Blatt eindringt, entfernt werden. Schleifmittel kann beispielsweise Quarzmehl sein. Quarz ist ein Stein. Der wird dann für den Radiergummi klein gemahlen. Mit der blauen Seite bekommt man auch manchmal festere Bleistiftstriche weg, die die andere Seite nicht schafft. Tinte wegzuradieren funktioniert nicht immer so gut, auch Buntstiftstriche sind manchmal schwer wegzubekommen.

Es gibt spezielle Kugelschreiber, die später wieder wegradiert werden können. Bei ihnen geht die Tinte weg, wenn man mit einem Gummi am Ende des Stifts über die Schrift rubbelt. ham