Wieso leuchtet die Sonne so hell?

Der zehn Jahre alte Jonas aus Mannheim möchte wissen, warum die Sonne auf unserer Erde so hell scheint.

Die Sonne ist eine sehr heiße Kugel. Sie leuchtet von allein. Der Grund: In ihr findet eine sogenannte Kernfusion statt. Unsere Welt, unser gesamtes Universum ist aus ganz vielen winzigen Teilchen aufgebaut, den sogenannten Atomen. Diese haben Kerne. In der Sonne verschmelzen nun vier Wasserstoffatomkerne zu einem schweren Heliumkern.

Dabei wird sehr viel Energie freigesetzt, die in Form von Licht und Wärme nach außen abgegeben wird. In einer Sekunde wandelt die Sonne damit fünf Millionen Tonnen an Materie in Energie um. Dadurch wird es sehr heiß. Im Kern der Sonne herrschen rund 15 Millionen Grad Celsius. Das ist für uns Menschen kaum vorstellbar. Kochendes Wasser hat nur maximal hundert Grad.

Die Sonne selbst ist wie eine Zwiebel aufgebaut und besteht aus mehreren Schichten. Nach außen hin sinkt die Temperatur, aber selbst am Rand ist es noch 6000 Grad Celsius heiß. Ein Grund, warum es für uns auf der Erde nicht zu warm wird, ist, dass wir sehr weit von der Sonne entfernt sind – etwa 150 Millionen Kilometer. Diese Distanz ist so weit, dass sogar das Licht, das sich sehr schnell bewegt, acht Minuten braucht, um zur Erde zu gelangen. Das Sonnenlicht, was ihr auf der Erde seht, ist also bereits acht Minuten alt.

Die Sonne selbst ist riesig. Sie hat einen Durchmesser von 1,4 Millionen Kilometern, die Erde nur einen von 13 000 Kilometern. Um so eine Distanz zurückzulegen, müsste man Deutschland 13 Mal in Nord-Süd-Richtung durchqueren. Den Vergleich von Sonne und Erde könnt Euch in etwa so vorstellen: Wenn die Sonne ein Volleyball wäre, wäre Erde eine winzige Kugel, kaum größer als der Kopf einer Stecknadel. tge

