Wieso macht Zeitunglesen schwarze Hände?

Der zehnjährige Hendrik aus Mannheim fragt bei uns nach, warum Zeitungen abfärben können.

Sehr spät am Abend, erst gegen Mitternacht, werden in Mannheim die Zeitungen für den nächsten Tag gedruckt. Wenige Stunden später befinden sie sich schon im Briefkasten, so dass man beim Frühstücken gemütlich die Zeitung lesen kann. „Zum Drucken bleiben uns nachts nur ein paar Stunden, bevor die Zeitungen abgeholt werden“, erzählt Guido Moch, der die Druckerei leitet, in der auch diese Zeitung produziert wird.

Beim Herstellen der Seiten werden lediglich vier verschiedene Farben verwendet: Cyan, ein bläulicher Farbton, Schwarz, Gelb und Magenta, was rot-rosa aussieht. Allein mit diesen vier Farben lassen sich alle anderen benötigten Farbtöne mischen. Riesige, schwere Papierrollen sind notwendig, um die vielen tausend Zeitungen pro Tag zu drucken. Das in Mannheim verwendete Papier ist übrigens recycelt, also alte Zeitungen werden bearbeitet und einfach wiederverwertet, so dass kein neuer Baum sterben muss.

Auf dieses Papier wird das gedruckt, was Redakteure vorher geschrieben haben. Dabei saugt das Papier die Farbe wie ein Schwamm auf. Zumindest den allergrößten Teil von ihr, ein kleiner Rest hingegen bleibt an der Oberfläche haften. Vor allem, wenn die Luft an diesem Tag beziehungsweise in der Nacht sehr feucht ist, trocknet die Farbe schlechter. Holt man morgens die Zeitung ins Haus, kann es also vorkommen, dass letzte Farbreste noch nicht getrocknet sind. Wenn es regnet, ist die Wahrscheinlichkeit dafür noch höher.

Die Farbe ist aber völlig ungefährlich. „Einfach die Hände waschen und schon hat sich das Problem mit den bunten Fingern erledigt“, empfiehlt Fachmann Guido Moch. tbö

