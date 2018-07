Wir fliegen zum Strand!

Anzeige

Hallo liebe Freunde! Wisst ihr, worauf ich mich total freue? Das erratet ihr nie. Ich fahre mit meinen Freunden Elli Ente und Harry Hase ein paar Tage in den Urlaub. Das macht bestimmt Spaß. Fahrt ihr auch weg in den Ferien? Wir fliegen mit dem Flugzeug nach Barcelona. Das ist toll, dann können wir bei dem heißen Wetter endlich im Meer baden. Harry hat ein bisschen Angst vor dem Fliegen. Es ist das erste Mal, dass er in einem Flugzeug sitzen wird. Elli freut sich besonders, weil sie dann in einem großen Meer planschen kann. Das ist mal etwas was anderes, als der Rhein und der Neckar hier in Mannheim. Ich hoffe, sie streitet sich nicht mit den Möwen in Barcelona. Ich habe schon ein paar Wörter Spanisch gelernt, das fiel mir zum Glück ganz leicht. Dann finden wir hoffentlich schnell zu unserem Hotel und zum Strand. Wusstet ihr, dass Strand auf Spanisch „playa“ heißt? Seht ihr, ist ganz einfach. Hoffentlich lerne ich im Urlaub noch mehr.