Wir gehen baden!

Hallo, liebe Freunde! Findet ihr dieses Wetter nicht auch einfach klasse? Ich mag es, auf einer grünen Wiese zu liegen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen. Und an richtig heißen Tagen gehe ich gerne im See schwimmen. Am liebsten nehme ich natürlich meine Freunde Elli Ente und Harry Hase mit. Das verspricht immer lustig zu werden. Vor allem, weil Harry ein bisschen Angst vor Wasser hat. Er will lieber nur mit einer Pfote vom Ufer aus ein bisschen planschen. Elli macht ihm dann aber oft einen Strich durch die Rechnung. Wenn sie kopfüber in den See springt und dabei nicht aufpasst, kriegt Harry die ganzen Wasserspritzer ab und ist ganz schnell doch ganz nass. Letztes Mal war er deswegen richtig sauer. Aber jetzt hab ich Harry Hase extra eine Art Luftmatratze aus Holz gebaut. Dann kann Harry mit uns ins Wasser ohne schwimmen zu müssen. Und wir können endlich zu dritt im See spielen!