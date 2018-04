Wir grillen!

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe ständig Kohldampf. Essen ist deshalb meine Lieblingsbeschäftigung. Was war ich da begeistert, als Elli Ente letztens vorschlug zu grillen. Den ganzen Tag lang hatte ich mich darauf gefreut. Als wir uns dann bei Elli am Teich trafen, hatte ich natürlich auch ordentlich Fleischstücke mit. Doch dann der Schock: Harry Hase legte nur seine Karotten, extra fein in Scheibchen geschnitten, auf den Grill. Und Elli spießte Brotstück nach Brotstück auf Stöckchen und hielt sie ins Feuer. Ich dachte, beim Grillen geht es um Fleisch! Auf so eine Veggie-Veranstaltung war ich nicht vorbereitet. Das Schlimmste kommt aber noch: Elli hatte natürlich an mich gedacht und für mich etwas besorgt. Ja, ihr ahnt es schon: Käse! Oh je. Ich hab mein Fleisch dann nicht auf den Grill gepackt. Aber auf dem Käse kaue ich immer noch rum. Und das nennen die grillen...