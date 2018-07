Wir kochen zusammen

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Ich möchte mit Harry Hase und Ellie Ente, meinen beiden Freunden, zusammen kochen. Aber wir wissen nicht, was für ein Rezept wir machen sollen. Kocht ihr gerne selbst? Meine Leibspeise ist Spaghetti mit Tomatensoße und Fleischbällchen, das würde ich am liebsten essen. Ellie mag aber nicht so gerne Fleisch, sie ist, wenn überhaupt, ab und zu Fisch oder andere Tiere, die im Wasser leben. Und Harry isst überhaupt kein Fleisch. Ich möchte aber nicht den ganzen Abend nur an Grünzeug und Möhrchen knabbern. Davon werde ich ja nicht satt! Wir könnten Spaghetti machen, die schmecken uns allen. Und dann machen wir eine Tomatensoße mit Karotten dazu, das mag Harry gerne und ich esse extra noch ein paar Fleischbällchen dazu. Das wäre doch ein Kompromiss, also eine Vereinbarung, mit der wir alle drei zufrieden und satt werden. Mjamm, mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur dran denke.