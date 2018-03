Wir machen Musik!

Anzeige

Hallo, liebe Freunde! Lasst uns doch heute einmal Musik machen! Ihr spielt kein Instrument? Na, ich doch auch nicht. Mit Harry Hase bin ich aber trotzdem durch den Wald gestreift – und passt auf, was wir da ausprobiert und entdeckt haben: Mit einem hohlen Baumstamm lässt sich ganz schön Krach machen, und mit Zweigen kann man toll trommeln, mit Tannenzapfen ganz wunderbar klimpern. Und Elli Ente lässt im Takt dazu Steine übers Wasser springen. Klar, das war schon ein bisschen improvisiert. Aber es war auch ein echt tolles Waldkonzert! Das hättet ihr hören sollen. Dann hättet ihr vielleicht der Horde Wildschweine, die dafür offenbar überhaupt kein Gehör hatte, erklären können, was Musik ausmacht. Die Wildschweine haben nämlich nur gegrunzt, wir sollten doch endlich aufhören mit dem Quatsch. Die haben das einfach nicht verstanden. Ihr aber schon, oder? Der Wald hat halt seine eigene Musik. Deshalb lieben wir ihn ja auch so.