Wir schauen Fußball

Hallo, liebe Freunde. Seid ihr auch schon ganz aufgeregt und fragt euch, wer Fußballweltmeister wird? Ich darf nicht so oft Fernsehen gucken, aber bei der WM machen meine Eltern eine Ausnahme. Ellie Ente, Harry Hase und ich lagen bisher ziemlich oft daneben, wenn wir den Ausgang der Spiele getippt haben, muss ich zugeben. Aber bei dieser WM sind ja auch ein paar unerwartete Sachen passiert, finde ich. Hättet ihr gedacht, dass die deutsche Nationalmannschaft schon so früh rausfliegt? Seitdem fiebere ich nicht mehr so sehr mit, aber natürlich möchte ich wissen, wer Meister wird. Am wichtigsten finde ich, dass viele Tore fallen, das ist spannend. Wenn die Spieler viel foulen und Schwalben machen – also so tun, als ob sie gefoult wurden – ist es blöd zuzugucken. Ich denke, ich werde das Finale mit Ellie und Harry gemeinsam gucken, das ist immer am lustigsten.