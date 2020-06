Wissen von A bis Z

Wörter sind Namen. Begriffe aber stecken voller Bedeutungen und wenn man von Anderen verstanden werden will, dann muss man das wissen. So ist es zum Beispiel ein Unterschied, ob man Angst hat, oder ob man sich fürchtet. Wenn man das verwechselt, kann man leicht missverstanden werden.

Um das zu verhindern, hat Achim Bröger dieses einmalige Lexikon mit hunderten von kleinen Geschichten aus dem Alltag von Kindern zusammengestellt. Von A bis Z werden alle wichtigen Begriffe, die man für Aufsätze in der Schule oder für Gespräche braucht, erklärt. Wer denkt schon bei dem Wort „Feder“ an eine Uhrfeder, eine Schreibfeder oder eine Spiralfeder? Wie unterscheiden sich Planeten von Sternen und was sind Sternbilder? Wie kann ein Flugzeug fliegen und was ist eigentlich die Liebe? Achim Bröger hat auf all das eine Antwort, und eine Schar von Grafikern rund um Constanze Schargan haben superschöne Bilder dazu gezeichnet, bei denen man haargenau sehen kann, wie alles funktioniert oder gebaut ist. Zum Beispiel was beim Fahrrad die Bremse, der Dynamo, die Gangschaltung, die Kette und der Zahnkranz bewirken.

Das alles und unendlich viel mehr kann man in diesem Lexikon erfahren. Bild: Meyer Verlag

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor

leseleben.de

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.06.2020