Wo liegt das ärmste Land dieser Erde?

Emma (9) aus Hockenheim fragt: Welches ist das ärmste Land der Welt?

Die Armut eines Landes kann man auf verschiedene Art messen. Eine Art Armut zu beschreiben, ist zu messen, in welchen Ländern die Menschen so arm sind, dass sie sich nicht mal etwas zum Essen leisten können. Oder es dort gar kein Essen gibt, zum Beispiel wegen einer Dürre. Am stärksten von Unterernährung durch ständiges Hungern ist nach dem sogenannten Welthunger-Index , der bestimmt wie sehr die Menschen unter dem Hunger leiden, im Jahr 2019 das Land Zentralafrikanische Republik betroffen. Es liegt inmitten von Afrika. Darauf folgt der Staat Jemen, gelegen im Süden der Arabischen Halbinsel; dann Taschad, das liegt auch inmitten von Afrika und dann Madagaskar, ein Inselstaat in Ostafrika. Die meisten Menschen die unterhalb der absoluten Armutsgrenze leben, leben in Afrika unterhalb der Sahara. Man könnte die Erde auch in zwei Hälften teilen: Auf der Hälfte oben, also nördlich, geht es den Menschen gut, sie haben Essen und Arbeit und einige leben sogar im Luxus. Zu dieser Hälfte gehört auch Deutschland, wo wir leben. Auf der anderen Hälfte, südlich, leiden die Menschen unter Hunger, haben kein Geld für die einfachsten Dinge des Lebens – wie zum Beispiel sauberes Wasser. Und obwohl die vorhin genannten armen Länder, auf der Landkarte sehr weit von uns entfernt sind, haben wir hier in Deutschland auch auf eine indirekte Art etwas damit zu tun, wenn es den Leuten auf der anderen Seite der Welt schlecht geht. Denn oft ist es so, dass wenn bei uns etwas billig ist, zum Beispiel Klamotten oder Nahrung, dann fehlt den Menschen, die diese Sachen herstellen fernab von uns, dieses Geld, was sie eigentlich verdienen. Oft bereichern sich dort auch Leute, die die Armen beschäftigen – und nehmen das verdiente Geld allein für sich. see

