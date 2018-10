Wofür sind Metalle gut?

Was ist Metall und woraus besteht es? Das möchte Amina (10) aus Mannheim gerne wissen.

Es gibt nicht eine Art von Metall, sondern mehrere. Metall ist also ein Oberbegriff für eine Vielzahl an Stoffen.

Gold ist zum Beispiel ein Metall. Und manche Metalle bestehen auch aus mehreren Elementen. So ist Messing eine Mischung aus Kupfer und Zink.

Es gibt feste und flüssige Metalle. Sie alle haben eine glänzende Oberfläche und besitzen noch eine weitere wichtige Eigenschaft, die sie zum Metall macht: Sie leiten Hitze und Elektrizität – und viele sind uns dadurch sehr nützlich.

Der Mensch hat schon früh diese Stoffe für sich entdeckt und ergründet, was sich damit so alles machen lässt. So benennen wir ja auch die Zeit, in der ein bestimmtes Metall zur Werkzeugherstellung genutzt wurde, nach eben diesem: In der Eisenzeit hat man zum Beispiel erstmals Eisen verwendet – das war vor etwa 2800 Jahren und ist also schon ziemlich lange her.

Heute begegnen uns viele Metalle im Alltag. Stahl ist sehr stabil und deshalb gut zum Bauen. Aus Stahl bestehen auch viele Kochtöpfe. Und Eisen wird unter anderem von Schmieden verarbeitet – zu Hufeisen. Das sind Schuhe für Pferde.

Sehr wertvoll ist Kupfer, denn es ist ein besonders guter Stromleiter. Deshalb findet es Verwendung in elektrischen Leitungen und Stromkabeln. Ohne dieses Metall wäre unser modernes Leben kaum machbar. ble

