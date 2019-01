Woher kommen die Schneeflocken?

Elif von der Schillerschule Mannheim möchte wissen: Von wo kommen die Schneeflocken?

Sie sind klein, weiß, pulvrig und manchmal auch ziemlich unförmig: Schneeflocken. Jedes Jahr warten wir gespannt darauf, dass welche vom Himmel hinabrieseln. Doch woher kommen Schneeflocken? Und wie entstehen sie überhaupt?

Alles beginnt in einer Wolke, in der eisige Temperaturen zwischen minus vier und minus 20 Grad herrschen. „Für eine Schneeflocke braucht man drei Zutaten: Wasserdampf, Kälte und etwas Staub“, sagt der Physiker Joachim Haß von der SRH Hochschule Heidelberg. Unzählige kleine Wasserteilchen würden in den Winterwolken umher schwirren und zu Kristallen gefrieren wollen. „Das geht aber nicht einfach in der Luft, sie brauchen einen Platz, an dem sie sich sammeln können“, sagt er. Da würden die Staubkörner ins Spiel kommen, „die aus Sicht der Wasserteilchen wie riesige Landeflächen wirken“. Dort sammeln sich immer mehr Wasserteilchen, verhaken sich ineinander und setzen sich schließlich zu einer Schneeflocken zusammen. „Irgendwann wird die Flocke so schwer, dass sie sich nicht mehr in der Luft halten kann und zu Boden segelt“, sagt Haß. Betrachtet man Schneeflocken unter einem Mikroskop, erkennt man, dass sie ganz unterschiedlich aussehen: „Ist es sehr kalt, bilden sich eher sechseckige Plättchen, ist es etwas wärmer, wachsen die Flocken als sechsarmige Sterne“, sagt Haß. Die Umgebung bestimme das Wachstum einer Flocke ganz wesentlich. „Die Form der Schneeflocken erzählt also eine Menge über ihre Reise von den Wolken zur Erde“, sagt Haß.

Und mit ein bisschen Glück – wenn das Thermometer weniger als Null Grad anzeigt – bleiben die Flocken auch liegen! mica

