Woher kommt der Name „Arme Ritter“?

Die vier Jahre alte Antonia aus Mannheim möchte wissen, warum die Süßspeise „Arme Ritter“ heißt.

Dieses Gericht hat sehr viele unterschiedliche Namen, traditionell wird es aber auf eine ganz einfache Art zubereitet: Toast- oder Weißbrotscheiben werden in eine Mischung aus Eiern und Milch getunkt und dann in der Pfanne gebacken. Auf den Tisch kommen sie bei uns meist mit Zimt und Zucker. Lecker!

Gekannt hat man die Speise schon im Römischen Reich, auch wenn sie da noch nicht so hieß. In einem römischen Kochbuch lässt sich das Rezept aber auf Latein nachlesen. Später taucht es auch im deutschsprachigen Raum mehrfach in Kochbüchern auf – nur werden die „Armen Ritter“ hier „Gueldene Schnitten“ genannt. Heute hat sich die Bezeichnung „Arme Ritter“ durchgesetzt. Doch woher dieser Name stammt, lässt sich nicht mehr genau herausfinden. Es gibt gleich mehrere Erklärungsversuche, und einer davon bezieht sich auf die Ernährung einfacher Knechte, die sich nichts anderes leisten konnten außer Brot und Fett.

Parallel dazu hat sich im britischen Englisch die Bezeichnung auch eingebürgert, dort heißt die Speise „Poor knights of Windsor“. Bei uns kennt man das Gericht außerdem auch unter dem Namen „Rostige Ritter“ oder Semmelschnitten. In Österreich heißen sie „Pavesen“, in Frankreich „Pain perdu“ (verlorenes Brot), und in den USA sagt man dazu „French Toast“.

„Arme Ritter“ sind auch heute noch ein tolles Resteessen: Immerhin zählt Brot zu unseren Grundnahrungsmitteln – und was übrig bleibt, lässt sich so noch aufbrauchen statt es wegzuwerfen.

Es gibt übrigens noch mehr lustige Namen für unser Essen. Habt ihr schon einmal von „Strammer Max“ und „Kalter Hund“ gehört? ble

