Petit Fours, das sind kleine Naschereien für den Gaumen, süße, zarte, feine Genüsschen oder auch Küsschen fürs Wohlergehen. Miss Petitfour ist das alles für die Fantasie ihrer Leser. An windigen Tagen schwebt sie mithilfe ihres Teetafel-Tischtuchs – und mit ihren 16 geliebten Katzen – zum Einkaufen oder zu ihren Freunden. Die Katzen haben wunderbare Namen wie „Ihre Furchtsamkeit“ oder „Schnurrapurra“,

Unterwegs erlebt die illustre Gesellschaft zauberhafte Abenteuer, die die Autorin in einmalig bunten Sprachfarben zu Geschichten gestaltet hat. Man kann sie hier in diesem Buch nachlesen oder auch ganz digressiv nacherleben. Ihr wollt wissen, was „Digression“ bedeutet? Na, dann wird es aber Zeit, Miss Petitfours Erlebnisse zu lesen, denn Anne Michaels erklärt nicht nur viele wundersame Wörter wie „Digression“, sondern erzählt detailgetreu, wortfinderisch und lustig.

Man kann auch getrost sagen, sie ist die Königin dieser Erzählform und ob ihre Texte dann „Aha“- oder „Oho“-Texte sind, können die LeserInnen selbst entscheiden. Ihr wisst nicht, was „Aha“- und Oho“-Texte sind? Na, dann aber los, auf zu Miss Petitfour...

Gabriele Hoffmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor.

