XXL-Pullis sind toll

Hallo, liebe Freunde! Warme Kleidung gehört zum Winter, so viel ist klar. Allerdings hat hier jeder seinen eigenen Geschmack. Harry Hase liebt Mäntel mit Karo-Muster und bunte Mützen und für Elli Ente kann kein Schal flauschig genug sein. Aber der Trend, bei dem hier bei uns im Wald gerade alle mitmachen, heißt „oversize“ – das ist nichts anderes als übergroße Kleidung. Einen XXL-Pullover finde ich richtig super. Wenn man nämlich so schnell friert wie Elli Ente, dann kann man locker noch zwei (natürlich extragroße) Shirts oder dünnere Pullover darunter anziehen – sich also so richtig mollig einpacken. Außerdem bietet so ein Pulli in Übergröße auch noch die Möglichkeit, allerlei Leckereien überall hin mitzunehmen: Marshmallows fürs Winterfeuer, Kekse für zwischendurch. Dabei muss man nur aufpassen, dass man sich dann auch noch bewegen kann...

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019