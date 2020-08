Zauberhafter Wicht

Einen Mitbewohner wie Giesbert wünscht sich jeder. Man braucht allerdings eine Regentonne, denn nur dort fühlt sich Giesbert, der zauberhaften Regenrinnen-Wicht wohl. Er beschützt seinen Garten, egal, ob sich ein frecher Ziegenbock daneben benimmt, ein wild gewordener Bienenschwarm oder ein besonders griesgrämiges Exemplar der Gattung Staubiger Eckenwichte Ärger macht. Giesbert bringt so schnell nichts aus der Ruhe. Diesem kleinen Kerl gelingt nichts Geringeres, als uns zu zeigen, dass manchmal ein Keks, eine Schaukel oder ein Gespräch genügt, um fröhlich zu sein. Mit diesem Vorlesebuch, das sich auch hervorragend für Familienferien eignet, ist das Glück ganz nah. Man muss aber genau hinschauen, sich Fragen stellen, überlegen und dann auch handeln, so wie der alte Kater Munz, der übrigens immer zuhause bleibt, weil seine Wiese jede Menge Abenteuer bietet. Giesbert ist für ihn Freund, Ratgeber und ein kluges Vorbild. Wie er das Gespenst im Schuppen zähmt, und wie er dafür sorgt, dass seine Wünsche so erfüllt werden, dass die Anderen dabei sehr zufrieden sind: all das sollte man Kindern nicht vorenthalten. Glücklich werden sie dabei auf alle Fälle.

Gabriele Hofmann ist Diplom- Pädagogin, Kinderbuch-Expertin und Initiatorin des „Heidelberger Leander“. Auf dieser Seite stellt sie regelmäßig Bücher für Kinder vor

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.08.2020