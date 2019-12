Zeichnen und Basteln in der Malstube

In der Malstube im Kurpfälzischen Museum Heidelberg kann gemalt, gezeichnet, modelliert und gebastelt werden. Kinder und Jugendliche setzen ihre Ideen in vielfältiger Weise um. Dabei werden sie von einer Museumspädagogin unterstützt. So gibt es dienstags, 15 Uhr, ein Angebot für Vorschulkinder ab vier Jahren, die mit Stiften und Pinseln die Farbenwelt erkunden. Schulkinder können mittwochs, 14.30 Uhr, und donnerstags, 14.20 Uhr, die Malstube besuchen. Immer mittwochs von 18 bis 21 Uhr findet die Museumswerkstatt „ZAP“ statt. Sie richtet sich an junge Leute ab 13 Jahren. ble

