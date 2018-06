Zufriedener Bauch

Anzeige

Hallo liebe Freunde! Forscher haben jetzt bestätigt: Wir können die Finger einfach nicht von Pommes oder Chips lassen. Fettige Nahrung mit viel Kohlehydraten sind wie eine Belohnung für unser Gehirn. Also dafür hätten die Wissenschaftler nun wirklich nicht lange herumforschen brauchen. Die hätten ja nur mich fragen müssen. Ich bin der beste Beweis dafür, dass so leckere Sachen wie Chips nicht lange in der Tüte bleiben. Welche Auswirkungen das auf mein Gehirn hat? Hm, das weiß ich so genau jetzt auch nicht. Aber die Folgen für meinen Bauch, die kenne ich! Der wird immer größer – aber dann passen immerhin auch mehr Chips rein!