Überzeugender Gewinner des starken Wettbewerbs

Cannes.Nach zwölf Festivaltagen, in denen mehr denn je über Neuanfänge diskutiert wurde, hatte es die Wettbewerbs-Jury in der Hand, ein symbolisches Zeichen zu setzen, als sie vergangenen Samstag zum Abschluss der 71. Internationalen Filmfestspiele in Cannes ihre Preise vergab. Schon zu Beginn des Festivals allerdings hatte Cate Blanchett, die in diesem Jahr die neunköpfige Jury leitete, die Devise ausgegeben, dass man sich nicht von politischen Botschaften, sondern einzig der Qualität der Filme leiten lassen werde. Und so ging die Goldene Palme weder an eine Frau noch an erstmals einen dunkelhäutigen Regisseur, sondern an den Japaner Hirokazu Koreeda für seinen Film „Shoplifters“.

Falsch ist diese Entscheidung keinesfalls, im Gegenteil: Der Film des Japaners, der zum fünften Mal im Wettbewerb von Cannes vertreten war und 2013 bereits den Preis der Jury gewonnen hatte, gehörte ohne Frage zu den besten, die es an der Croisette in diesem Jahr zu sehen gab. Auf gewohnt ruhige, geradezu zarte Weise erzählt Koreeda in „Shoplifters“ von einer Patchwork-Familie, deren genaue Beschaffenheit sich erst im Laufe des Films offenbart, die auf engstem Raum zusammenlebt und am Rande der Gesellschaft nicht zuletzt mit Ladendiebstählen ums Überleben kämpft. Ein kleines, tief zu Herzen gehendes Meisterwerk, das wie so viele Filme im diesjährigen Wettbewerb – von Farhadis Eröffnungsfilm „Everybody Knows“ bis zum „Ash Is Purest White“ des Chinesen Jia Zhangke – im Blick aufs Private nebenbei auch gesellschaftspolitische Missstände miterzählt.

Spike Lees humorvoll-bittere Ku Klux Klan-Geschichte „BlacKkKlansman“, der sicherlich am offensivsten politische Film im Wettbewerb, bekam letztlich den Großen Preis der Jury, während Nadine Labaki für „Capharnaüm“, ihren berührenden Blick auf das Schicksal von Kindern und illegalen Einwanderern im Libanon, den Jury-Preis erhielt. Beide Werke hätten ohne Frage auch die Goldene Palme verdient, doch insgesamt dürften die Entscheidungen von Blanchett und ihren Mitstreitern zu den überzeugendsten der letzten Jahre gehören.