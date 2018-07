Abendfüllendes Kinderspiel

Anzeige

Alle fünf Hauptfiguren sind typische Abziehbilder aus ähnlichen Männerkomödien der vergangenen Jahre, allen voran „Hangover“ über aus dem Ruder laufende Junggesellenabschiede. Dessen Darsteller des Stu, Ed Helms, spielt sogar in „Catch Me!“ mit und gibt den etwas langweiligen Durchschnittsmann mit ambitionierter Frau (Isla Fisher), die am liebsten auch Teil des verrückten Spiels wäre. Auch der Rest der Truppe ist entlang gängiger Stereotypen besetzt: Jon Hamm ist ein erfolgreicher Geschäftsmann ohne Frau, Hannibal Buress hält als überforderter Denker mit trockenem Humor her, und Jake Johnson (Nick aus „New Girl“) hat die Standard-Mittdreißiger-Kiffer-Rolle.

Wenigstens Jeremy Renner ist gegen seinen sonstigen ernsten Action-Typ besetzt und hat sichtlich Spaß, den Fitnessstudio-Besitzer zu geben, der den anderen stets einen Schritt voraus ist. Da bleibt wenig Platz für die Frauenrollen. Sie sind höchstens dafür da, die Fragen der Zuschauer nach den genauen Regeln des Spiels zu stellen und von den Herren beantwortet zu bekommen.

Vieles bleibt unklar

Es fällt dem Film insgesamt schwer, einen tragenden Überbau zu finden, eine Jagdszene wird an die andere gehängt und am Ende bleibt die Freundschaft doch seltsam behauptet. „Das Spiel hat uns einen Grund gegeben, am Leben der anderen teilzuhaben“, sagt Helms’ Hoagie an einer Stelle – warum aber genau diese Fünfertruppe das nach Jahrzehnten gegenseitiger Frotzeleien überhaupt noch will, ist unklar.

Ohnehin könnte „Catch Me!“ ruhig noch mehr aufdrehen und eine böse Satire auf übertriebenen Wettkampf unter Männern sein, oder wenigstens kommentieren, warum vielen Kerlen ein solches Spiel ein besserer Ausdruck von Freundschaft zu sein scheint als auch nur einmal etwas wirklich Bedeutendes zueinander zu sagen. Doch der Film von Filmregie-Neuling Jeff Tomsic genügt sich darin, oberflächlich wild daher zu kommen. Der Film basiert übrigens auf der wahren Geschichte von zehn Freunden, die 2013 in einem Artikel des „Wall Street Journal“ veröffentlicht wurde.

