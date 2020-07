Akzent auf Außenseiter

Große, bekannte Schauspieler haben den Franz Biberkopf gespielt – zuerst Heinrich George, 1931 in der ersten Verfilmung von Alfred Döblins „Berlin Alexanderplatz“. Später, 1980 in der mehrteiligen Fernsehfassung von Rainer Werner Fassbinder, gab ihn Günter Lamprecht. Beide waren nicht mehr ganz jung und von gedrungener Gestalt. Der neue Franz kommt jünger und athletisch daher, ohne Nachname – und er ist schwarz. In der frei nach Döblin gedrehten dreistündigen Neuverfilmung von Regisseur und Drehbuchautor Burhan Qurbani, einer im Wettbewerb der Berlinale uraufgeführten Koproduktion mit ZDF und Arte, ist er ein Flüchtling aus Zentralafrika, gespielt vom (noch) eher unbekannten Welket Bungué.

Entsprechend beginnt hier alles etwas anders. Der Alexanderplatz hat auch längst nicht mehr die zentrale Bedeutung wie zuvor. Aber im Wesentlichen bleibt Berlin der Ort der Handlung. Der dramatische Auftakt spielt allerdings im Meer – zwei Gestalten kämpfen in der mit Rotfilter gedrehten Szene gegen das Ertrinken. „Ida“ und „Francis“ nennen sie sich, die Szene kehrt dann öfter als Alptraum der Hauptfigur wieder; erst später wird klar, dass Francis sich nur retten konnte, weil er Ida von sich stieß, die ertrunken ist.

Zu zweit waren sie auf der Flucht, nur er erreicht das Land. Und irgendwie, der Film zeigt nichts dazu, gelangt er nach Berlin, in eine Flüchtlingsunterkunft. Das rötliche Licht ist geblieben, weist voraus auf das Rotlichtmilieu der Bars und Bordelle, in denen man später feiert, und auf das Blut, das vergossen wird.

Reizvolle Sicht auf älteren Stoff

Auch in dieser neuen Fassung gibt es neben dem später „Franz“ genannten Francis den fiesen Ganoven Reinhold und Mieze, mit der Franz dann ein neues Leben beginnen will. Auch hier war Franz schon früher straffällig und will nun anständig sein. Reinhold zieht ihn aber in Drogengeschäfte hinein, Franz wird dessen rechte Hand, zieht mit ihm durch verruchte Clubs, lernt andere Außenseiter kennen, etwa die Clubbesitzerin Eva (Annabelle Mandeng) und deren Freundin Berta (Nils Verkooijen), eine Transvestitin.

Die beiden wollen ihn wegbringen von Reinhold, der Franz immer weiter verstrickt und hinunterzieht – und der ihn, da er sich einmal widersetzt, wie schon in Döblins Großstadtroman und in früheren Verfilmungen auf die Straße wirft. Franz wird angefahren, verliert einen Arm, rappelt sich dann aber wieder auf. Nun ist er bei Mieze, tatsächlich könnte alles anders, besser werden, aber Reinhold lässt noch immer nicht von ihm ab.

Diese neue Sicht auf einen älteren Stoff hat durchaus Reiz. Und ersichtlich wird auch der künstlerische Ehrgeiz des Regisseurs, der sich ja mit keinem Geringeren als Fassbinder zu messen hat. Die Symbolik ist aber zuweilen etwas plakativ. Immerhin, verständlich wird durchaus, worum es dem Autor geht. Francis, Eva und Berta stehen für heutige Außenseiter: Die Halbwelt, die in mit Travestie aufgeladenen Szenen, die an Bob Fosses „Cabaret“ so gut erinnern wie an die TV-Serie „Babylon Berlin“, opponiert gegen die Unterwelt – und sucht nach einem eigenen Ort; weniger aber sucht sie nach Anerkennung der kapitalistischen Mehrheitsgesellschaft, die hier, wenn sie denn vorkommt, auch nicht eben human erscheint.

Irgendwann präsentiert sich Francis vor neuangekommenen Flüchtlingen. Er soll sie als Drogendealer anwerben, sagt aber ebenso zeitkritisch für sich stehende Dinge: Sie alle wollten, sagt er, in Deutschland ankommen, wollten keine Flüchtlinge sein, sondern Einwanderer, und sie wollten etwas leisten, damit auch sie ein sicheres Leben in Wohlstand führen können. Es geht darum, im Fremden den Menschen zu sehen. Wenn Reinhold später Francis zu einer Kostümierung animiert, die ihn als Stammeshäuptling zeigt, während er als Kolonialherr mit Tropenhelm erscheint, wirkt das indes zu dick aufgetragen.

Trotz drei Stunden kaum Längen

Die schauspielerischen Leistungen sind hingegen erstklassig: Francis-Darsteller Bungué punktet mit Präsenz, während sich Alexander Schuch als Reinhold körperlich so elastisch windet, wie er, eigentlich ein brutaler Psychopath, es versteht, andere um den Finger zu wickeln. Als Oberganove Pums brilliert Joachim Król, während Jella Haase eine facettenreiche Mieze gibt und auch teils von Döblin übernommene Kommentare aus dem Off spricht.

Insgesamt allemal sehenswert, das Ganze, zu dem auch die treibende, stimmungsvolle Musik von Dascha Dauenhauer viel beiträgt. Kaum Längen trotz drei Stunden Spielzeit, und auch als wohl mehrteiliger Fernsehfilm dürfte sich diese Produktion behaupten.

