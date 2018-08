Alles schon tausend Mal gesehen

Anstößig oder aalglatt? Auch in dieser Szene knistert es zwischen Anastasia Steele (Dakota Johnson) und Christian Grey (Jamie Dornan). © Filmstarts/Fifty Shades Freed

In Zeiten von Porno-Internetseiten, die jedwede sexuelle Präferenz bedienen, ist die „Fifty Shades of Grey“-Trilogie eigentlich ein Anachronismus. Biederen, braven Blümchensex, gepaart mit streckenweise (unfreiwillig) komischer Liebe-und-Hiebe-Unterhaltung bekommt man geboten, Erinnerungen an die „Schulmädchen Report“-Serie der Siebzigerjahre werden wach. Auf 13 Folgen brachte es damals die

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3809 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 08.02.2018