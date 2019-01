Alter schützt vor Torheit nicht

Steve McQueen hat man einst den Spitznamen „King of Cool“ gegeben, später durfte sich der „Fluch der Karibik“-Pirat Johnny Depp mit ihm schmücken. Das kann man so sehen, aber eigentlich trifft der Ehrentitel auf Clint Eastwood zu. 1930 in San Francisco geboren, seit gut 60 Jahren Schauspieler, berühmt geworden als Westernheld in Sergio Leones „Für eine Handvoll Dollar“. Regisseur, Produzent, Autor und Komponist ist er, einer der letzten großen Vertreter des alten Hollywoods, geehrt unter anderem mit vier Oscars. 1971 wechselte er auf Anraten seines Mentors Donald Siegel – dieser hat ihm als „Dirty Harry“ besetzt – hinter die Kamera und inszenierte den Psychothriller „Sadistico“.

Charmanter Hallodri

Seitdem hat Eastwood 40 Mal auf dem Regiestuhl Platz genommen – in Dramen („Die Brücken am Fluss“) genauso wie in Kriegs- („Letters from Iwo Jima“), Kriminal- („Mystic River“) sowie Sportfilmen („Million Dollar Baby“) und natürlich Western wie „Der Texaner“.

Aus der Schauspielerei wollte er sich 2012 nach seiner Rolle als Baseballscout in „Back in the Game“ zurückziehen, das hat er sich inzwischen anders überlegt. Als erfolgreicher Blumenzüchter und Lebemann Earl Stone kehrt er nun in „The Mule“ auf die Leinwand zurück. Als aufgeräumten Senior lernt man ihn auf einer Floristikschau kennen, immer schlagfertig, immer charmant. Für eine seiner Züchtungen wird er ausgezeichnet. Bald darauf sitzt er an der Bar, wirft eine Lokalrunde und vergisst darüber die Tochter (Alison Eastwood), die er zum Altar hätte führen sollen.

Der Prolog. Kurz. Knapp. Alles gesagt. Ein Hallodri, der nur an sich selbst denkt. Dann zwölf Jahre später. Seine Firma ist pleite, der Internet-Versandhandel hat ihn ruiniert. Er zahlt seine Mitarbeiter aus, fährt, obwohl nicht eingeladen, zu einer Familienfeier, gerät mit seiner Ex-Frau (Dianne Wiest) aneinander und erfährt von einem Gast, dass dieser Leute kennt, die unbescholtene Autofahrer suchen. Schon steht er mit seinem Pick-up in einer Garage voller zwielichtiger Typen, die ihre Koks-Ladung bei ihm verstauen und nach Ablieferung Dollarbündel im Handschuhfach hinterlassen. Ein lukratives, recht risikoarmes Geschäft – bis sich zwei FBI-Agenten (Bradley Cooper und Michael Peña) auf die Fersen „Tatas“, so Earls Spitzname in Rauschgiftkreisen, heften.

Mit traumwandlerischer Sicherheit spult Eastwood seinen Plot ab, kein überflüssiges Wort, keine unnütze Szene, die Kamera von Yves Bélanger funktional auf Augenhöhe. Eine wahre Geschichte, das Drehbuch haben Sam Dolnick und Nick Schenk lose nach einem Artikel des New York Times Magazine verfasst. Gewohnt souverän ist Eastwoods Musikauswahl, immer wieder singt er hinter dem Steuer Evergreens von Dean Martin bis Willie Nelson mit.

Als Frauenhelden zeichnet er sich augenzwinkernd, gleich zwei Schönheiten nimmt er ins Motel-Bett mit, von weiteren Damen lässt er sich auf der Ranch seines Capos – der wunderbare Andy Garcia („Ocean’s Eleven“) – verwöhnen. Ein tolles Alterswerk, Old-School-Unterhaltung der besten Art – man kann sich nur wünschen, dass der Kino-Monolith bei guter Gesundheit bleibt und weiterhin mit seiner Firma Malpaso Filme produziert.

