Alter schützt vor Torheit nicht

Ein Robert-Redford-Film. Das genügt den meisten Filmfans schon als Motivation, um die Fernbedienung aus der Hand zu legen und sich auf den Weg ins Kino zu machen. Das Wort „Star“ ist ein arg strapazierter Begriff, selbst murmelnde Minimalmimen wie Til Schweiger werden von einschlägigen Medien als solche bezeichnet. Aber es gehört schon mehr dazu als ein bewegtes Privatleben und ein gefülltes Bankkonto, um diesen Status zu erreichen: Können, Charme, Charisma, Leinwandpräsenz – alles Attribute, die auf Redford zutreffen. Ob als junger Mann oder im fortgeschrittenen Alter von 82 Jahren.

Bezauberndes Lächeln

Man versteht sofort, warum sich Barbra Streisand als jüdische Aktivistin in „So wie wir waren“ in ihren Goi-Kommilitonen verliebt, niemand vergisst jene Szene aus „Zwei Banditen“, in der das „Sundance Kid“ an der Seite von Paul Newmans „Butch Cassidy“ auf der Flucht vor mexikanischen Regierungstruppen schreiend von den Klippen eines Canyons in einen Fluss springt. Die Kamera liebt Redford, die Zuschauer – und seine Co-Stars, die er neben sich zum Strahlen bringt – ihn. Blendend, durchtrainiert sieht er heute noch aus, sein verknittertes Lächeln, bei dem er die makellos weißen Zähne fletscht, verzaubert.

So nun auch in der ihm auf den Leib geschneiderten Rolle als „Ein Gauner & Gentleman“, ein Part, den höchstens noch Clint Eastwood, das andere US-Leinwand-Urgestein, hätte so lässig ausfüllen können. Eine (fast) wahre Geschichte, inszeniert von David Lowery („A Ghost Story“), der zusammen mit David Grann das Drehbuch geschrieben hat – nach einem im „New Yorker“ erschienenen Artikel. Sein Held, der 70-jährige Senior Forrest Tucker, überfällt zusammen mit seinen Komplizen (Danny Glover & Tom Waits) eine Bank nach der anderen. Da trifft er eines Tages, wieder einmal auf der Flucht, auf die Farmbesitzerin Jewel (Sissy Spacek). Bei einer Autopanne ist er ihr behilflich, anschließend findet er sogar noch Zeit für einen Kaffee. Ein Mann mit Manieren und Schlag bei den Frauen. Dumm nur, dass sich zur selben Zeit ein Cop (Casey Affleck) ihm auf die Fersen heftet, der einen Zusammenhang zwischen den in den verschiedenen Bundesstaaten verübten Raubzügen herstellt.

Eine knappe, schnell erzählte Geschichte mit absehbarem Ende. Klassisches amerikanisches Kino, altmodisch, ohne technischen Firlefanz, angesiedelt 1981, noch vor dem digitalen Zeitalter. „Old school“ wie sein Protagonist, dem man gerne bei der Arbeit zusieht – ob als Schauspieler oder in seiner Verkörperung des nimmermüden Outlaws. Anzug, Krawatte, Hut ... Gewaltlos geht er vor, ob er eine Waffe hatte, daran erinnern sich die Überfallenen oft nicht mehr, dafür aber, dass er „höflich“ und „nett“ war. So freundlich, dass er seinem Verfolger auf einer Banknote sogar eine Botschaft hinterlässt: „Good luck“ – „gutes Gelingen“ – wünscht er dem ausgeschlafenen Polizisten, was diesen für Forrest sofort einnimmt.

Ein launiges Katz-und-Maus-Spiel, das nicht mehr vorgibt zu sein, als es ist. Schön eingewoben ist die Lovestory, elegant, cool und unaufgeregt erledigen sämtliche Beteiligte – hervorzuheben ist vielleicht New-Hollywood-Ikone Spacek („Nashville Lady“) – ihre Jobs. Die Action ist dem Alter der Herrschaften angepasst, in Sachen Ausstattung, Kostüme und Kameraarbeit bewegt sich die Ganovenmär auf Hollywood-Niveau. Hip sein, so lernt man, ist keine Frage des Alters, und Redford hält es wie Rotwein: je reifer umso besser.

