Apache 207 startet mit „Angst“ in 2021

Seine Charts- und Streaming-Rekorde als derzeit erfolgreichster deutscher Musiker reißen zwar nicht ab, ansonsten war es aber zuletzt etwas ruhig geworden um Apache 207. Nun kündigt die Plattenfirma Sony mit „Angst“ für den 1. Januar eine neue Single des Ludwigshafener Erfolgsrappers an, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag heißt. „Angst“ sei die „songgewordene Standortbestimmung eines Superstars, der genau das nie sein wollte und zwischen Melancholie und Millionen nach dem Sinn sucht“. Kurz vor der eigentlichen Veröffentlichung wolle Apache 207 die neue Single in der Silvesternacht ab 23 Uhr in einer exklusiven und von einer aufwändigen Pyro- und Lichtshow begleiteten Live-Performance auf seinem YouTube-Kanal präsentieren. Um Mitternacht erscheint laut Sony Music die Single dann auf allen weiteren Kanälen. Musicjpk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 29.12.2020