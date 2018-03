Armut am Rande von Disneyworld

Anzeige

Die sechsjährige Moonee und ihre junge Mutter Halley wohnen in dem grell lila angemalten „Magic Castle“, ein Motel im sonnigen Florida, in der Nähe des Freizeitparks Disneyworld. Doch ihr Alltag ist von der Glitzerwelt meilenweit entfernt. Sie gehören Amerikas Armutsschicht an, leben in verwahrlosten Siedlungen, Billig-Motels, zwischen Supermarktketten, am Rande von breiten Autobahnen. Vor dieser trostlosen Fassade spielt sich Moonees kunterbuntes Leben ab.

Sie ist vorlaut und frech, treibt ständig Unfug, spuckt mit ihren Freunden Jancey und Scooty von hohen Balkonen und bricht in leerstehende Häuser ein. Auf diesem wilden Abenteuerspielplatz sind die Siedlungskinder sich selbst überlassen, die Mütter arbeiten in Fast-Food-Ketten, schaffen als Prostituierte an oder sind auf der Jobsuche.

„The Florida Project“ wurde an 35 heißen Sommertagen in Florida gedreht. Der amerikanische Regisseur Sean Baker hatte nur ein kleines Budget, die meisten seiner Darsteller sind Laien. Nur eine Rolle wurde mit einem bekannten Schauspieler besetzt: Willem Dafoe spielt den Hausmeister und Motel-Manager Bobby, der mit endloser Geduld das vergammelte Gebäude in Schuss hält und sich mit väterlicher Fürsorge um die Bewohner kümmert.