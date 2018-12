Aufrichtige Wahlverwandtschaft

Der Titel „Shoplifters“, also Ladendiebe, trügt: Hier geht es nicht um Luxuslaster in den Nobelboutiquen oder Mega-Malls unserer Konsumgesellschaften. Die Diebestouren im Film „Shoplifters – Familienbande“ dienen einzig dem Überleben einer japanischen Familie, die sich am Rande des Existenzminimums bewegt. Eine allgemeingültige Mär, für die Hirokazu Kore-eda, Meister in Sachen Beobachtung, stillen Erzählens und schleichender Eskalation, in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.

Auf den ersten Blick ein bekanntes Setting: Eine alte Frau, ihre beiden erwachsenen Töchter, der Ehemann der einen und deren gemeinsamer Sohn. Zusammen wohnt man auf engstem Raum. Man liegt sich in den Haaren, isst, lacht. Das Geld ist knapp, alle tragen zum Unterhalt bei. Oma Hatsue (Kiki Kilin) bezieht eine kleine Rente. Vater Osamu (Lily Franky) jobbt am Bau, Mutter Nobuyo (Ando Sakura) in einer Reinigung und deren Halbschwester Aki (Matsuoka Mayu) stellt sich hinter dem Einwegspiegel eines Stripclubs zur Schau.

Misshandeltes Kind

Schnell wird jedoch klar, dass die Shibatas alles andere als eine Durchschnittsfamilie sind. So klaut der kleine Shota (Jyo Kairi), noch kein Teenager, regelmäßig Lebensmittel. Sein als selbstverständlich hingenommener Beitrag zum familiären Einkommen. In Bewegung geraten die Dinge, als Vater und Sohn gleichsam nebenbei die vierjährige Yuri (Sasaki Miyu) „mitnehmen“, die spätabends allein in der Kälte sitzt. Man versorgt das vernachlässigte – offensichtlich sogar misshandelte – Kind mit einer warmen Mahlzeit und beschließt, es zu behalten. Bis ein unvorhergesehener Zwischenfall Geheimnisse ans Licht bringt.

Einmal mehr interessiert sich der vielfach prämierte Regisseur für den Mikrokosmos Familie, spiegelt darin allgemeingültige soziale Zu- und Missstände. Wie beispielsweise schon in „Nobody Knows“ beschreibt er laut eigener Aussage einen „vorverurteilten“ Personenkreis, „von Wut getrieben“ erklärt er die Motivation seiner Figuren.

Auf die Position des stillen Beobachters zieht er sich zurück, einem Wissenschaftler gleich, positioniert wie beiläufig die Kamera und lässt die Szenen laufen: ein Feuerwerk. Die Familie bei einem ausgelassenen Ausflug ans Meer. Shota wie er Yuri stolz eröffnet, dass er ihr beibringen kann, wie man, ohne erwischt zu werden, etwas klaut ...

Parallel dazu bekommt man, ganz unaufdringlich, Impressionen des modernen Japan geboten, erfährt vom rauen Alltag in den tristen Außenbezirken Tokios, derweilen im Hintergrund gelegentlich der Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen vorbeidonnert. In kleine Randnotizen, die erklären, warum die Patchwork-Familie ist, wie sie ist. So bekommt Osamu nach einem Arbeitsunfall keine Lohnfortzahlung, wird Nobuyo gekündigt, weil ihrem Arbeitgeber wegen der schlechten Auftragslage keine andere Wahl bleibt, als die Belegschaft zu halbieren. Rationalisierung, Gewinnmaximierung, Technisierung, Ausbeutung ... Die sozioökonomischen Probleme gleichen sich weltweit. Darauf muss man reagieren. Flexibel sein. Jeder, wie er kann. Lapidar antwortet das Familienoberhaupt auf die Frage der Polizei, ob er sich nicht schuldig fühle, weil er Kindern das Stehlen gelehrt hat: „Ich kann ja nichts Anderes.“

Starkes Drehbuch

In der Ruhe liegt hier die Kraft. Erinnerungen an die eindringlichen, ähnlich gelagerten Arbeiten des großen, einflussreichen Yasujiro Ozu („Die Reise nach Tokyo“) werden wach. Keine technischen Spielereien, kein Tempomachen, keine hektischen Schnitte, keine unnötigen Einstellungen. Kore-eda lässt den Ereignissen einfach ihren Lauf, vertraut seinem eigenen, zwingend aufgebauten Drehbuch, konzentriert sich aufs Spiel seines überzeugend agierenden Ensembles, während die zurückhaltende Musik von Hosono Haruomi („Blick aufs Paradies“) für die Fantasie der Geschichte steht.

Ein tiefer Humanismus zeichnet die Story aus, immer wieder ist man zu Tränen gerührt. Hier wird gezeigt, nicht geurteilt, abgebildet, nicht dramatisiert und dabei die Utopie eines aufrichtigen Miteinanders von Wahlverwandtschaften beschworen. Diese erlauben die Kälte und Gnadenlosigkeit eines modernen Industriestaats freilich nicht.

Info: Filmstarts der Woche unter morgenweb.de/kino

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018