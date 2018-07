Aus dem Leben einer Pop-Ikone

Anzeige

Eine Frau wird gezeigt, die auf der Suche nach sich selbst ist: „Nenn mich nicht Nico. Nenn mich bei meinem richtigen Namen, Christa!“. Der Vergangenheit will sie entkommen, ihre eigene (musikalische) Stimme finden.

Nie ohne Zigarette

„Mein Leben begann nach den Erfahrungen mit Velvet Underground“, so erläutert die einst umschwärmte Frau einem Reporter im Zuge ihrer Comeback-Tournee. Ein verlebtes Gesicht, die Augen hinter einer dunklen Brille versteckt. Keine Einstellung, in der sie ohne Zigarette zu sehen ist. Nicht zu vergessen die Drogen, wovon die blaugestochenen Knöchel zeugen. In einem verbeulten Kleinbus tingelt sie mit ihrer Band – als „Amateur-Junkies“ bezeichnet sie sie – durch die Provinz. Nur ein paar unverdrossene, extrem duldsame Fans tauchen auf. Miese Bühnen, miese Hotels, noch miesere Gagen. Roadmovie, Zeitporträt, Nabelschau. Nico und Christa, Dr. Jekyll and Sister Hyde. Noch einmal die Swinging Sixties. Jetset, Sex’n’Drugs und Doors-Frontman Jim Morrison, von dem sie erzählt, dass er ihr riet ihre Träume aufzuschreiben, um diese dann in ihren Songs aufzuarbeiten.

Minutiös hat die Filmemacherin, die auch fürs Drehbuch verantwortlich zeichnet, recherchiert, ganz nahe kommt sie ihrer Heldin. Dem Rausch folgt der Kater, der Schädel brummt – Nico genauso wie dem Zuschauer.

Keine Imitation

Doch da ist man längst gefangen. Dank der überragenden Trine Dyrholm („Die Kommune“), die mit langen dunklen Haaren als Alter Ego der Ikone brilliert, sie glaubwürdig zum Leben erweckt und deren Gesangsstil trifft – ob Punk oder Gothic, Psychedelic oder New Wave. Sie versucht gar nicht, wie Nico auszusehen, imitiert nicht, interpretiert stattdessen, macht sich selbst ein Bild und wird so zur perfekten Wiedergängerin. Ein Trip. Das passt. Denn: „Wir haben damals vor allem LSD geschluckt“, so sagt Nico im Film einmal.

