Besondere Form von Männerfreundschaft

Seit seinem Unfall vor laufenden Kameras in der ZDF-Show „Wetten dass,..?“ 2010 ist sein Name ein Begriff. Doch Samuel Koch ist vor allem eines: Schauspieler. Der 30-Jährige gehört zum Ensemble des Staatstheaters Darmstadt, hatte kurze Auftritte im Anti-Kriegsfilm „4 Tage im Mai“ und in Til Schweigers Tragikomödie „Honig im Kopf“. Jetzt ist er das erste Mal in einer Kino-Hauptrolle zu sehen: In „Draußen in meinem Kopf“ spielt er einen Gelähmten, der mit einem neuen Betreuer zusammentrifft.

Die beiden Männer könnten wohl kaum gegensätzlicher sein. Der Eine, Christoph (Nils Hohenhövel): nett, sympathisch, hilfsbereit, bemüht und freundlich. Der Andere, Sven (Samuel Koch): zynisch, schroff, abweisend, provozierend. Sie begegnen sich in einem Zimmer, das Svens Lebenswelt darstellt. Denn der 28-jährige Heimbewohner leidet an Muskelschwund und kann Arme und Beine nicht mehr bewegen. Christoph, der junge FSJ-Pfleger, ist da, um ihn zu betreuen.

Das erste Treffen ist alles andere als so, wie Christoph, der einfach nur Gutes tun möchte, sich das wohl vorgestellt hat. Denn eigentlich braucht Sven gar keine Hilfe. Sagt er zumindest. Und krank ist er auch nicht. Er hat eine Krankheit. Das ist ein Unterschied. Doch die Wahrheit ist: Selbst, um die Bach-Lieder zu hören, die er so liebt, weil sie so „herrlich sphärisch“ und „düster morbide“ sind, braucht er Hilfe.