Breitwandepos mit starken Bildern

Ein Ölgemälde, das Porträt eines Mannes, fliegt durch die Luft und landet im Wasser, wo es versinkt. Mit diesem Herrn, ihrem Gatten, so wird in der ersten Szene klar, hat Catherine Weldon (Jessica Chastain) abgeschlossen. Nach einem Jahr der Trauer beschließt die Malerin, einen Neuanfang zu wagen – frei, unabhängig. Ein mutiger Schritt im Jahr 1889. In New York besteigt sie den Zug, ihr Ziel ist ein entlegenes Fort in North Dakota, ein Indianerreservat, wo der Sioux-Häuptling Sitting Bull mit seinem Stamm lebt. Beeinflusst von Indianermalern wie George Catlin will sie den Stammesführer in Öl auf Leinwand für die Ewigkeit festhalten. Unbeeindruckt von gesellschaftlichen Konventionen, begibt sie sich auf die gefährliche Reise.

Freiheiten in der Figurengestaltung

Doch Catherine Weldon macht sich bei Colonel Groves (stark: Sam Rockwell) mit ihrem Engagement für die indigenen Völker unbeliebt. Mit allen Mitteln versucht er, die unbequeme Dame loszuwerden …

Ein Western. Weites Land, freier Blick. Klassische Panoramaaufnahmen vom am Horizont reitenden Soldaten, perfekt eingefangen von Kameramann Mike Eley, musikalisch stimmig untermalt von George Fenton. Doch die Idylle trügt. Die Weißen wollen die Indianer um Land betrügen, alle Mittel sind recht.