Bryan Cranston wird als Richter zum Vertuscher einer Katastrophe

„Heute ist gestern“ sagt der Vater zu dem Sohn und tut mit ihm alles, was die beiden am Tag zuvor hätten tun sollen: Auf dem Friedhof legen sie einen Blumenstrauß am Grab der Mutter nieder, die ein Jahr und einen Tag zuvor gestorben ist. In dem italienischen Café gegenüber trinken sie einen doppelten Espresso und fangen ein Gespräch mit der Kellnerin an, damit sie sich an die beiden erinnert.

...