Carlo Chatrian wird Berlinale-Chef

Der künstlerische Leiter des Filmfests von Locarno, der 46 Jahre alte Italiener Carlo Chatrian, soll Nachfolger von Berlinale-Chef Dieter Kosslick werden. Das berichten die Zeitungen „B.Z.“ und „Bild“ unter Hinweis auf Kreise des zuständigen Aufsichtsrats. Kulturstaatsministerin Monika Grütters’ (CDU) Sprecher kommentierte den Bericht zunächst nicht. Die Berufung werde am morgigen Freitag vom Aufsichtsrat bekanntgegeben, sagte er.

Die nächste Ausgabe des Festivals ist vom 7. bis 17. Februar 2019 geplant – noch unter der Leitung Kosslicks.

Chatrian soll den langjährigen Berlinale-Direktor Kosslick (70) ablösen, dessen Vertrag im Mai 2019 endet. Grütters hatte als Leiterin der Findungskommission für die Nachfolge eine Zweierlösung befürwortet. Wen sie am Freitag für den geschäftsführenden Teil vorschlagen will, blieb zunächst unklar. „B.Z.“ und „Bild“ schreiben, es werde die Doppelspitze wohl nur in einer abgeschwächten Form geben.