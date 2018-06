Damen auf Juwelen-Raubzug

Attraktiv und durchtrieben: die Gaunerinnen Lou (Cate Blanchett), Rose Weil (Helena Bonham Carter) und Debbie Ocean (Sandra Bullock). © 2018 Warner Bros. Entertainment Inc.

Elf ehemalige Kriegskameraden, gespielt vom legendären Rat Pack um Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr., rauben in einer Nacht fünf Casinos in Las Vegas aus. Zwischendurch finden die schlitzohrigen Herren Zeit, sich am Klavier niederzulassen und Cocktails zu sich zu nehmen. Das war 1960. Die flotte Gaunerkomödie hieß „Frankie und seine Spießgesellen“ – und sie waren sichtlich mit

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4085 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.06.2018