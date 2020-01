Daniel Craig über sein Ende als James Bond

Bevor er im April ein letztes Mal als James Bond zu sehen sein wird, gibt es Daniel Craig bereits jetzt als Ermittler in Sachen Recht und Ordnung auf der Leinwand zu sehen. In der Krimikomödie „Knives Out - Mord ist Familiensache“ spielt der Brite einen Privatdetektiv, der den Mord an einem wohlhabenden Familienpatriarchen aufklären soll und in seinen zahlreichen Angehörigen jede Menge

...