Dann passiert, was er vermeiden wollte

Szene mit August Zirner und Barbara Auer. © Marion von der Mehden/Alamode Film/dpa

Bemerkenswert, wen die deutsche Regisseurin Sandra Nettelbeck in ihrem fünften Kino-Langfilm „Was uns nicht umbringt“ alles an namhaften Darstellern um sich schart: von August Zirner, der die Hauptrolle ausfüllt, über Barbara Auer und Jenny Schily bis hin zu Schauspielern wie Mark Waschke, Bjarne Mädel, Peter Lohmeyer, Christian Berkel und Johanna ter Steege.

In dem Ensemblefilm mit über zwei Stunden Länge geht es erneut um den Psychotherapeuten Max – die Figur also, die bereits in Nettelbecks „Bella Martha“ (mit Martina Gedeck und anderen) aus dem Jahr 2001 aufgetaucht war. Bei dem auch diesmal von August Zirner verkörperten Therapeuten laufen sämtliche Fäden des Films zusammen.

Eigentlich hat Max genug zu tun mit den Dingen und den Menschen, die wichtig sind in seinem Leben: dem melancholischen Hund etwa aus dem Tierheim, den er sich jüngst zugelegt hat, seiner Exfrau, die zugleich seine beste Freundin ist, mit seinen zwei jungen Töchtern und auch mit seinen vielen Patienten.

Und dann passiert doch, was der Therapeut im Sinne seiner Professionalität eigentlich stets hat vermeiden wollen. Max verliebt sich in eine seiner Patientinnen: in die spielsüchtige, mit Beziehungsproblemen ringende Sophie.

Präsentiert wurde diese Komödie mit durchaus ernsten Untertönen bereits im zurückliegenden Sommer auf dem renommierten Filmfestival im schweizerischen Locarno. Übrigens: Regisseurin Sandra Nettelbeck schrieb auch das Drehbuch.

