Der alte Mann und die Wüste

Morgens zündet sich Lucky eine Zigarette an. Erst dann beginnt er mit Zähneputzen, Kaffeekochen und einem kleinen Sportprogramm. Beim Dehnen und Strecken schlackert die faltige Haut. Im Kühlschrank stehen ein Tags zuvor zubereitetes Glas Eiskaffee und drei Milchkartons, im Kleiderschrank hängen drei gleiche Hemden.

Lucky ist 90 Jahre alt und lebt allein – was etwas anderes ist, als einsam zu sein, wie er später seinem Arzt erläutern wird. Nach der Morgenroutine tritt er aus seinem Haus nach draußen in die gleißende Sonne, irgendwo in der kargen Wüstenhitze der USA. Das klingt nach wenig und auch danach passiert in „Lucky“ nicht viel, und doch alles: Er geht ins Café, in die Bar, schaut Gameshows im Fernsehen. Sein Humor ist trocken, aber nie herablassend; wenn er Kreuzworträtsel löst, sagt er nach einer Spitze von Kellner Joe nur: „Wort für Arschloch mit drei Buchstaben, fängt mit J an“. Doch eines Tages hat Lucky einen Zusammenbruch. „Du bist einfach alt“, sagt ihm der Arzt. Lucky versteht, dass er sich mit dem Tod auseinandersetzen muss.

Die Behandlungsszene zeigt die Stärke des charmanten und mit vielen kleinen Gesten durchsetzten Films: Da ist die Arzthelferin, die kurz die Finger überkreuzt, um Lucky Glück zu wünschen, bevor sie das Zimmer verlässt. Später ist es die Kellnerin aus Luckys Frühstücksdiner, die ungefragt bei ihm daheim auftaucht, um nach dem Rechten zu schauen. Bevor sie geht, fragt er, ob er ihr ein Geheimnis anvertrauen könne. Sie nickt. „Ich habe Angst“, sagt er, im alten Gesicht die Hilflosigkeit eines Kindes. Sie blickt ihn nur an und sagt: „Ich weiß.“