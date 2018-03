Der Diktator liegt am Boden

Stalin (Adrian McLoughlin) ist tot. Seine engsten Vertrauten versammeln sich um ihn (v.l.): Chruschtschow (Steve Buscemi), Malenkow (Jeffrey Tambor), Mikojan (Paul Whitehouse) und Kaganowitsch (Dermot Crowley). © dpa/Concorde Filmverleih

Schlechte Nachrichten können gute Nachrichten sein – bleibt abzuwarten, ob dies bei „The Death of Stalin“, einem Film über den Tod des Schreckensherrschers der Sowjetunion, Josef Stalin, auch der Fall ist. In Großbritannien und den USA ist der Film unter anderem schon angelaufen, von der Kritik wurde er größtenteils bestens besprochen. In Russland hingegen, wo die britisch-französische Satire

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4365 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.03.2018