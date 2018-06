Der letzte Versuch

Anzeige

„Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?“: Das ist eine Frage, die ein Paartherapeut einem zerstrittenen Ehepaar besser nicht stellen sollte, wie die fintenreiche Beziehungskomödie „Die Wunderübung“ zeigt. Oder ist sie genau deshalb dann doch die richtige Frage?

Er nimmt den Fahrstuhl, sie die Treppe: Wenn ein Ehepaar nicht mal mehr den Weg zum Paartherapeuten gemeinsam gehen will, ist es dort vermutlich genau richtig. „Die Wunderübung“ heißt die schräge Paar-Komödie von Regisseur Michael Kreihsl. Devid Striesow und Aglaia Szyszkowitz sitzen darin mit ihrer zerrütteten Ehe 90 Minuten lang in der Praxis eines Wiener Paartherapeuten, der den beiden mit ungewöhnlichen Methoden wieder zum Liebesglück verhelfen will. Die auf einem Theaterstück des österreichischen Schriftstellers Daniel Glattauer basierende Geschichte lebt von Dialogen, die manchmal so anstrengend sind, wie es vermutlich nur eine 17 Jahre lange Beziehung sein kann.

Ruhe vor dem Sturm

Mehr als fünf Minuten dauert es, bis das erste Wort im Film gesprochen wird, und damit ist ein wichtiger Punkt schon mal abgehakt: das ewige Schweigen in Langzeitbeziehungen. Joana (Szyszkowitz) und Valentin (Striesow) bezeichnen selbst ihre gemeinsame Anfahrt zum Therapeuten als Fehler, und sie erklärt gleich noch: „Normalerweise gehen wir getrennte Wege!“